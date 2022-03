Márcia Taschetti repudia fala do deputado Arthur do Val sobre as ucranianas serem fáceis porque são pobres

A convidada desta quarta-feira (9) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a vereadora Márcia Taschetti (PP) que repudiou a fala do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) que, em áudios vazados, afirmou que as mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”. A mensagem teria sido enviada em viagem à Ucrânia, na qual o deputado afirma ter atuado para auxiliar a população do país invadido pela Rússia.

“Não digo nem homem e nem mulher, mas que ser humano abominável! Péssimo um ser ter coragem de fazer menção a uma mulher de forma tão baixa e pejorativa como ele fez com relação as ucranianas que estão passando pelo pior momento de suas vidas, vivendo uma guerra”, afirmou a vereadora.

Ela destacou o momento de fragilidade que as mulheres estão enfrentando na Ucrânia. “Não me imagino no lugar das ucranianas por conta do sofrimento de ver uma mãe e se sentir impotente. Imagine estar com um míssil apontado para sua cabeça e você ainda ter que ouvir que ‘mulher pobre é mulher fácil’?. Ainda que fosse mulher rica e fácil, isso é abominável”, explicou ela.

Nesta semana o HOJE TV tem entrevistado mulheres em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. “Eu digo que a mulher precisa de respeito e dignidade sempre. Não adianta só no dia 8 de março, que é um marco internacional, recebermos flores, agrados, carinho e, no resto do ano, muitas mulheres sofrerem violências domésticas, na rua ou pelo simples fato de ser mulher”, finalizou Márcia.

