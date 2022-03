Prefeitura e Metrô debatem possíveis intervenções no projeto básico da Linha 19-Celeste

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos, Luigi Lazzuri Neto, recebeu nesta quarta-feira (9), em seu gabinete, a equipe do Metrô que trabalha no projeto básico para a implantação da Linha 19-Celeste, que terá uma estação no Bosque Maia. A reunião contou também com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano (SDU), Carlos Soler, e do diretor de Engenharia do Metrô, Paulo Sérgio Amalfi Meca.

Na ocasião ficou acertado que haverá uma sinergia entre a Prefeitura de Guarulhos e o Metrô na troca de informações sobre possíveis intervenções na região do Bosque Maia, em especial em relação à construção da unidade nova do Hospital São Luiz, já que o Metrô pode gerar interferência em peculiaridades de um complexo hospitalar, por exemplo, na sala de ressonância magnética.

O Metrô tem até 20 meses para concluir o projeto, que deverá ter 17,6 km de extensão e 15 estações, em um trecho que ligará o Bosque Maia ao Anhangabaú. A nova linha resultará na redução do tempo de deslocamento entre os dois munícipios de 60 para 30 minutos.

O encontro contou também com a participação de técnicos da STMU, entre eles o coordenador de Projetos Macros, Plínio Soares dos Santos.