Frente fria mudará as temperaturas em Guarulhos a partir de domingo

O outono começa às 12h33, pelo horário de Brasília, do próximo domingo (20) e a mudança de estação vai impactar as temperaturas de Guarulhos por causa do avanço de uma nova frente fria. O sistema trará chuva e queda de temperatura para os dois estados no início da estação.

O sábado ainda vai ser um dia muito quente na cidade, mas até o fim do dia, a frente fria já chega ao município e provoca temporais. Entre a tarde do sábado (19) e o domingo (20), há risco para chuva bastante intensa. A próxima semana começará com temperaturas mais frias, na casa dos 23ºC e a chuva deve continuar.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (19): Dia de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32ºC e mínima de 20ºC.

Domingo (20): Dia chuvoso até à noite. Máxima de 24ºC e mínima de 17ºC.