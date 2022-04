Guarulhos empossa novos membros da Cipa gestão 2022-2023 da Secretaria da Saúde

A posse dos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Secretaria da Saúde de Guarulhos para o exercício 2022-2023 ocorreu nesta terça-feira (5) no anfiteatro da pasta. A Cipa promove reuniões mensais para tratar de assuntos relacionados à segurança e à saúde dos trabalhadores.

Além disso, a comissão realiza inspeções, planeja e propõe medidas que visam à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho e discute proposituras apresentadas por servidores tendo em vista os canais de comunicação disponíveis.

“Investir na segurança do trabalhador é uma de nossas prioridades, pois em ambientes saudáveis cada um pode desenvolver melhor seu potencial. Assim, juntos fortalecemos as ações da Secretaria da Saúde e, consequentemente, a assistência aos munícipes”, afirmou o secretário-adjunto da pasta, Michael Rodrigues de Paula.

A cerimônia contou com a presença do adjunto e de diretores da Saúde, apoiadores, representantes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e membros da Cipa da gestão anterior.