Novo Cemeg é entregue e passa a atender a população no centro da cidade

Na manhã desta quarta-feira (6) a Prefeitura entregou o novo Cemeg (Centro de Especialidades Médicas) no centro de Guarulhos. O empreendimento, que substitui o antigo prédio localizado na Vila Augusta, tem 72 salas, sendo 41 consultórios distribuídos em sete pavimentos, além de dois subsolos de estacionamento e dois elevadores para acesso aos andares.

“Esse é um serviço muito bem conceituado. Só nesta unidade serão atendidas aproximadamente 1.400 pessoas por dia e, com esse prédio, conseguiremos atender a população muito melhor. Aos poucos vamos colocando tudo em ordem na saúde”, afirmou o prefeito Guti.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, ressaltou a boa localização do novo equipamento. “A meu ver compete até com convênios médicos e clínicas particulares pela localização e disposição dos consultórios. Teremos aqui 23 especialidades, pequenas cirurgias e raio X digital de última geração, o qual não tinha no Cemeg da Vila Augusta, e que estamos implantando em toda a rede”, informou.

As especialidades disponíveis são cardiologia, acupuntura, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, dermatologia, ginecologia, endocrinologia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia, ultrassonografia e urologia. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A nova estrutura conta com recepção para 52 pessoas, duas salas de pequenas cirurgias, uma de observação (com dois leitos), quatro ultrassons, um raio X digital de última geração, dois aparelhos de eletroencefalograma, uma sala de nasofibroscopia, uma sala de curativo com capacidade para três atendimentos por vez e uma sala de troca de sonda, além de cinco almoxarifados e área administrativa.

Carlos Eduardo Martins, de 69 anos, atual médico clínico no Ceresi (Centro de Referência à Saúde do Idoso), foi um dos primeiros profissionais a inaugurar o Cemeg no prédio antigo e acompanhou a entrega da nova unidade. “Hoje eu vejo que houve muita melhora, sinto que aquilo que a gente começou está em outro patamar. Pra mim é uma alegria imensa poder estar aqui. O novo Cemeg será um grande avanço na saúde de Guarulhos”, comentou.