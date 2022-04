Prefeitura abre inscrições para o Centro de Formação de Handebol e Ginástica Artística

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu inscrições para o ingresso de 600 crianças e adolescentes, entre sete e 17 anos de idade, no Centro de Formação de Handebol e Ginástica Artística. Os interessados podem se inscrever até 6 de maio e as vagas são limitadas.

Para realizar a inscrição os pais ou responsáveis devem comparecer na data, horário e locais descritos abaixo munidos de RG (cópia e original) do aluno e do responsável e cópia do comprovante de residência.

As inscrições da ginástica artística acontecem no Ginásio Bonifácio Cardoso, localizado na rua Arujá, 372, Vila Tijuco, das 8h às 10h e das 14h às 16h. Poderão se inscrever crianças de sete a 11 anos.

Para o handebol as inscrições acontecem no Centro Esportivo João do Pulo, localizado na avenida Maria Cerri, 154, Jardim Divinolândia, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e no Ginásio da Ponte Grande, na avenida Domingos Fanganielo, 315/317, Vila Melliani, das 9h às 13h. Poderão se inscrever crianças e adolescentes entre dez e 17 anos.

As inscrições valem para a primeira parte do programa, que tem duração de um mês. Nesse período os alunos participarão de atividades específicas da modalidade e, no final do mês, 260 deles serão selecionados para continuar no Centro de Formação, que acontecerá no Ginásio Bonifácio Cardoso para ginástica artística e no Fioravante Iervolino para o handebol.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, enalteceu a conquista dos Centros de Formação para a cidade. “Entregar dois deles para os munícipes é motivo de muito orgulho por todo o trabalho desenvolvido pela pasta. Seguimos empenhados em ofertar mais e melhores condições de prática esportiva na cidade. Trata-se de mais um passo na expansão do esporte guarulhense”, comentou.