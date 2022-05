Ramuth em Guarulhos

O pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Social Democrático (PSD), Felicio Ramuth, estará em Guarulhos nesta quinta-feira para compromissos de campanha. Sua apresentação inicial ao público guarulhense se dará no programa HOJE TV, que vai ao ar, diariamente, pelas plataformas do jornal Guarulhos HOJE. Vale à pena conferir os planos de Ramuth para Guarulhos, caso seja eleito. O programa estará disponível nos canais: YouTube e Facebook.

Vereança Engraçada

Seria cômico, não fosse trágico. Essa a conclusão do vereador Paulo Roberto Cecchinato sobre a resposta dada pelo presidente da Câmara de Guarulhos, Fausto Miguel Martello, ao ser perguntado de quando haverá o retorno das sessões Ordinárias. Martelo disse que o Legislativo só voltará à normalidade quando resolver sua pendência com o vereador Ticiano Americano, no caso da eleição do presidente da Casa que ocorrerá em dezembro. “Se resolver amanhã, depois de amanhã, voltam as sessões ordinárias”. Por conta decisão do STF, Martello quer ser reeleito, já Ticiano quer que essa possibilidade só ocorra a partir da próxima legislatura. Todos riram pela resposta dada, menos quem paga essa conta, que são os contribuintes guarulhenses.

Calçadas

Vila Rosália é considerado um bairro de alto padrão. No entanto, se as casas são luxuosas as calçadas passam longe disso. Na avenida São Luiz, por exemplo, a mobilidade fica comprometida por conta da má conservação feita por alguns proprietários. Aliás, quem seria o responsável pelo cumprimento do código de posturas que responsabiliza e prevê cobrança dos donos de imóveis pela manutenção?

Exemplo

Os empresários responsáveis pelo Colégio Júlio Mesquita e Manancial Embalagens merecem os parabéns pelo bom exemplo de cidadania. Ambos estabelecimentos constantemente promovem a limpeza de suas extensas calçadas, guias e sarjetas. Sem mato e sem lixo, a esquina da Avenida Rotary com Rua Dona Olga deveria ser visitada pelo secretário de Administrações Regionais para ver como se faz, sem dinheiro público, um trabalho digno de elogios.