Lopes e Raiz se juntam à B4waste no combate ao desperdício

No mês de abril, as redes Lopes Supermercados e Raiz Superatacado passam a operar suas 33 lojas no primeiro marketplace brasileiro que conecta o varejo com o consumidor, oferecendo produtos próximo à data de vencimento a ótimos preços: b4waste (@b4waste).

A redução das perdas e do desperdício de alimentos também significa gerar novas oportunidades de negócios. E foi pensando nisso, que os sócios Luciano Kleiman, Daniel Neuman e Hyung Jun Kim criaram o b4waste no início de 2021. O aplicativo conta com mais de 4 mil itens disponíveis diariamente, todos próximos a sua data de vencimento, em perfeito estado e com no mínimo 50% de desconto.

A parceria da b4waste com as redes Lopes e Raiz demonstra uma postura consciente das empresas em relação à capacidade que o varejo tem em melhorar as condições do mundo onde vivemos.

Segundo Jose Osvaldo Leivas, diretor-presidente do grupo, “as redes Lopes e Raiz estão sintonizadas com os grandes desafios do nosso planeta e nos sentimos orgulhosos com a parceria com a b4waste para trazer benefícios socioambientais, ao mesmo tempo em que ajudamos quem compra e também a nossa operação”.

Luciano Kleiman, CEO e sócio-fundador da b4waste, reforça a força da parceria: “a consciência dos impactos sócios-ambientais e a disposição à inovação das redes Lopes e Raiz são um exemplo. Essa parceria nos permite combater o desperdício na enorme área de atuação do grupo, de Taboão da Serra a Guarulhos, do ABC paulista a Itapevi”.

Em sete meses de operação, a B4waste conseguiu salvar do desperdício mais de 200 toneladas de alimentos, contendo a emissão de pelo menos 14 toneladas de metano. Isso gerou milhões em receita adicional para os varejistas que já contavam com esse produto perdido. Esses números positivos em curto prazo de operação levaram o app a ser convidado a apresentar seu modelo na Cop26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

A b4waste é uma opção viável de consumo para inúmeras famílias com restrição de renda, que podem encontrar produtos de qualidade numa condição comercial especial para o consumo rápido. Além da proposta clara em termos de valor, os consumidores tem também aderido ao consumo na b4waste por ser de fato uma solução que traz benefícios não só a quem compra e quem vende, mas também ao nosso planeta.

Além de Lopes e Raiz, b4waste conta com mais outras 30 redes de supermercados que possibilitam entregar produtos em toda a capital paulista e municípios vizinhos.

Contextualização do conceito

O debate sobre o desperdício de comida nunca esteve tão em alta no Brasil e no mundo. O país bate a marca de 19 milhões de pessoas (quase 10% da população) vivendo em uma situação de insegurança alimentar grave – isto é, passando fome. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), cerca de 30% da produção de alimentos no País é desperdiçada – o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo – do plantio à mesa das famílias, em média 27 milhões de toneladas de comida recebem o mesmo destino: o lixo

Evitar o desperdício de alimentos é mais que uma causa, é uma necessidade. Esse processo não é apenas importante no combate à fome, é também um meio poderoso de fortalecimento da sustentabilidade, redução das emissões de gases de efeito estufa e melhora da saúde planetária. Para que se tenha ideia deste impacto, o descarte de alimentos é responsável pela emissão de 10% da totalidade dos gases nocivos à camada de ozônio.