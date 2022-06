Cinco UBSs abrem neste sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (18) cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora para atender a população das 8h às 16h para consultas, exames e vacinação. As UBS são Vila Barros, Acácio, Morros, Cidade Seródio e Jardim Cumbica II, localizadas em diferentes pontos da cidade.

Com isso, pessoas com 50 anos ou mais que já tomaram a primeira dose adicional há pelo menos 122 dias, podem aproveitar a data para receber a segunda dose adicional (quarta dose) contra a covid-19. O mesmo para pessoas com 50 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, que após quatro meses (122 dias) da aplicação da segunda dose adicional, já podem tomar a terceira dose adicional.

Quem faz parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe ou contra o sarampo, prorrogada até o dia 24 de junho, também poderá aproveitar o sábado para se imunizar. Para se vacinar, basta comparecer à unidade portando documento com foto e comprovante de vacinação, no caso da imunização contra a covid-19.

A vacinação, inclusive de doses de rotina, assim como outros serviços como aferição de PA e glicemia e atendimento na farmácia são realizados por demanda espontânea. Já para consultas médicas e exames de Papanicolau é necessário agendamento prévio.

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Jardim Cumbica II: rua Sena Madureira, 1177, Jardim Cumbica