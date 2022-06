HOJE TV: entenda a importância de um profissional contábil

O entrevistado do HOJE TV desta sexta-feira (17) foi o professor de Ciências Contábeis e Administração pela FIG Unimesp, Ricardo Watanabe Ruiz Vasques. Durante a entrevista, feita pelo jornalista Maurício Siqueira, ele falou sobre a perícia contábil e a contabilidade internacional.

Um dos assuntos tratados foi sobre o sistema tributário nacional dentro de grandes empresas e a importância da contratação de bons profissionais do ramo. Segundo o especialista, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complicados do mundo. “São cinco mil municípios, cada um criando a sua legislação tributária, 27 estados, cada um com a sua legislação e o governo federal criando a própria. Então essa gama de tributos é humanamente impossível dizer que existe alguém que conheça tudo. Os profissionais se especializam na parte federal, estadual e municipal”, diz. Esse fator é o que faz com que o setor contábil de uma empresa seja expansivo em relação ao tamanho dela, ou seja, quanto maior a empresa, mais profissionais são necessários.

O professor falou ainda sobre a importância do profissional brasileiro fora do país. “Um contabilista brasileiro com experiência fora do Brasil hoje é considerado um expert no assunto, porque nenhum país tem essa complexidade tributária que nós temos. Lembrando que temos hoje a Receita Federal, que é um case de sucesso no mundo em relação a parte de fiscalização e quitação. Ela tem um dos maiores sistemas de checagem do mundo”, destacou.

Vasques explica que, nos últimos 40 anos, foi feito um grande investimento no sistema da receita federal brasileira. “Com isso podemos ver a partir da sonegação que foi diminuindo, enquanto a arrecadação foi aumentando. Existe a questão da taxa tributária, a nossa é alta, mas podemos ver empresas que pagam impostos crescendo, enquanto as que sonegam quebrando. A partir disso é criado um sistema de sonegação e, quando a fiscalização identifica, não é fácil”, explica. Para isso se faz necessária a contratação de um contabilista qualificado.

Um profissional contábil, ainda que discretamente, está presente em uma série de situações de grande importância nacional. Um exemplo citado durante a entrevista foi a Operação Lava Jato. Nela, para que os culpados finais fossem apresentados, foi necessário um levantamento sobre a movimentação de dinheiro feita por um desses profissionais. Na operação, mais de 100 laudos foram produzidos por agentes contábeis, que permitiu que os culpados fossem identificados. Isso porque a função de levantar o caminho feito pelo dinheiro é direcionado pelo profissional, que se torna importante, não somente na abertura de uma empresa, mas no monitoramento do orçamento geral dela.

“A contabilidade é uma ciência, então ela tem técnicas e normas para fazer o registro de todos os atos praticados. Para todo ato financeiro e econômico existe uma norma para ser registrada e você também deixa rastro que através de técnicas é feita a identificação. Óbvio que em conjunto com a Polícia Federal existe todo um trabalho, mas ele faz a análise e passa para um profissional contabilista, que aponta todas as falhas, erros ou fraudes constatadas”, explica. O professor explicou ainda que, por esse motivo, o profissional precisa ter as técnicas de análise. “Quando falamos de um perito, contator ou auditor, tem que ter qualificação, estudo, experiência e expertise para identificar esse tipo de situação, finaliza.

