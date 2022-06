Parque Shopping Maia prepara-se para receber novas lojas

O Parque Shopping Maia irá receber, nos próximos meses, 6 grandes lojas para acrescentar ainda mais diversidade ao empreendimento e atender os consumidores de forma completa.

Até o final do ano, o shopping irá receber a joalheria Vivara Life, que a partir de suas joias em prata cria combinações únicas para expressar estilo e individualidade, o restaurante Johnny Rockets, onde todos podem escapar das complicações do dia e aproveitar lanches de qualidade com uma equipe entusiasmada, o SAJ — restaurante de comida árabe que garante uma experiência libanesa única ao cliente — uma loja Polo Play, que oferece roupas masculinas e está presente em grande parte do território nacional, uma ótica Chilli Beans, com modelos de óculos para todos os estilos e a Boulangerie Carioca, padaria sofisticada com deliciosas opções gastronômicas.

O empreendimento, que já conta com 170 lojas, como Pandora, Swarovski, Tok & Stok, Centauro, C&A e Brooksfield também garante um cardápio variado de restaurantes, como Madero Steak House, Outback Steakhouse, Starbucks, Coco Bambu e Paris 6 Bistrô Petit.

O Parque Shopping Maia está de portas abertas de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h.

O Parque Shopping Maia, localizado em ponto estratégico de Guarulhos, oferece as melhores opções de lojas, alimentação, serviços e entretenimento para os visitantes. O empreendimento traz espaços de lazer diferenciados, como o Cinépolis, considerado um dos melhores cinemas do Brasil, com salas VIP e 4Dx, o Kangoo Trampoline Park, o Espaço Uni Duni e o Neo Geo Family. O centro de compras oferece 170 lojas para atender todos os visitantes, com marcas como Calvin Klein, Tommy Hifilger, Lacoste, Forever 21, Carmen Steffens, Micca Figueiredo, Vivara, Pandora, Swarovski, Tok & Stok, Centauro, Daiso, Renner, Riachuelo, C&A, New Balance, Track & Field, Ponto, Brooksfield e Camicado. Fortalecendo sua posição como centro de compras multifuncional, o Parque Shopping Maia também conta com ampla variedade de serviços, como Banco 24 horas, casa de câmbio, lotérica, lavanderia, tinturaria, ateliê de costura, pet shop, chaveiro, Academia Fórmula, recarga de Cartão Bom, lava rápido, agência de viagem, relojoeiro e mais. Opções gastronômicas como Madero Steak House, Outback Steakhouse, Jun Japanese Food, Starbucks, Bacio di Latte, Graça di Napolli, Coco Bambu, Paris 6 Bistrô Petit e as melhores redes de fast food também agradam os visitantes. O Parque Shopping Maia oferece com mais de 33.000m² de área e arquitetura moderna e, para proporcionar bem-estar, conforto e diversão para seus visitantes o empreendimento, ainda apresenta empréstimo de cadeira de rodas e carrinho de bebê, fraldário, ambulatório, Wi-fi e concierge.

Endereço: Avenida Bartholomeu de Carlos, nº 230, Jardim Flor da Montanha – Guarulhos

Contato: (11) 2485 1600

