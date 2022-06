Prefeitura de Guarulhos recebe oito ambulâncias novas de simples remoção

Oito ambulâncias zero quilômetro de simples remoção foram entregues pelo governo do Estado de São Paulo para Guarulhos na última sexta-feira (24). A entrega das chaves foi realizada no Centro Municipal de Educação Adamastor, onde ocorreu o evento “Governo na Área”, iniciativa que tem por objetivo prestar contas das ações realizadas em prol do desenvolvimento dos municípios paulistas.

Em cerca de duas semanas as ambulâncias passarão a integrar o Serviço de Transporte Sanitário e Ambulatorial de Guarulhos para a remoção de pacientes acamados que não podem ser deslocados por outro meio e ainda daqueles que precisam ser transferidos de um hospital para outro, serviço chamado inter-hospitalar, bem como para altas hospitalares realizadas pelo município.

Os novos veículos, solicitados pela Prefeitura para proporcionar mais agilidade no atendimento aos munícipes e melhores condições de trabalho aos motoristas e profissionais na prestação de socorro às vítimas – principalmente após a pandemia da covid-19, que culminou no aumento das solicitações -, possibilitarão um aumento expressivo no número de atendimentos realizados.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Ricardo Rui, com a chegada dos veículos os atendimentos ambulatoriais quase dobrarão, passando de 200 para 350 por mês. “Celebramos mais essa conquista para a saúde de Guarulhos e seguimos trabalhando para que possamos oferecer cada vez mais um serviço de qualidade para os nossos munícipes”, comentou.