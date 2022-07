Curso gratuito de recepção e atendimento telefônico tem 60 vagas abertas em Guarulhos

Estão abertas as inscrições para as 60 vagas do curso de recepção e atendimento telefônico em Guarulhos. Os interessados têm até o dia 26 de julho para se inscrever pelo link https://bit.ly/viarápidajulho22. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo por meio do Programa Via Rápida.

O curso irá abordar técnicas de atendimento telefônico em empresas e organizações para fazer uma recepção de qualidade a clientes e ao público em geral. As aulas acontecerão no período da tarde, presencialmente, no Centro de Guarulhos, em endereço que será informado para os que se inscreverem. Além disso, também será fornecida bolsa-auxílio de R$ 210.

Para se inscrever é necessário ser maior de 16 anos, morar em Guarulhos e ser alfabetizado. Pessoas desempregadas serão priorizadas no processo de seleção.