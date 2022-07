Prefeitura incentiva a leitura nos centros de acolhimento à população em situação de rua

Na última quarta-feira (13) o Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Centro realizou a primeira atividade de incentivo à leitura para os frequentadores, em sua maioria pessoas em situação de rua. A atividade, que contou com 18 acolhidos, foi orientada pela psicóloga Patrícia Fabiana Melo e serviu de incentivo para que os acolhidos que não possuem o hábito de ler dessem início a essa prática.

Patrícia abordou a importância da leitura no processo de recuperação do indivíduo, no sentido de fazer dos livros uma alternativa a atitudes antes praticadas por alguns dos acolhidos, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas. O SAI, equipamento da Prefeitura de Guarulhos que está sob direção do Núcleo Batuíra, dispõe de uma biblioteca com mais de mil livros e, após a conversa, cada um dos acolhidos escolheu uma obra de sua preferência e foi combinado um período de um mês para a leitura.

“Além de banho, comida e um local para dormir, nos centros de acolhimento nós sempre trabalhamos a busca pela recuperação daquele indivíduo ao demonstrar que trata-se de uma pessoa com sonhos, vontades e um potencial que pode ser incentivado”, afirma Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, pasta responsável pela instituição.