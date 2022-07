Famílias com o Cadastro Único desatualizado entre 2016 e 2017 devem atualizá-lo até outubro

As famílias de Guarulhos que estão com as informações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) desatualizadas entre 2016 e 2017 devem visitar uma unidade de atendimento assistencial até o dia 14 de outubro de 2022. Essas são as orientações da Instrução Normativa nº 3, publicada na última quinta-feira (14) pelo Ministério da Cidadania. O prazo original para atualização venceria nesta sexta-feira (15).

Já as famílias em processo de averiguação cadastral, cujo prazo para atualização dos dados terminou em 10 de julho, também ganharam mais tempo. Agora o prazo é 12 de agosto. Dessa forma, elas ganham tempo para se organizarem e atualizarem os dados cadastrais sem que tenham seus benefícios interrompidos.

Os processos de averiguação e revisão cadastral estão em andamento desde o mês de fevereiro deste ano. Trata-se de um procedimento padrão adotado pelo governo para qualificar os dados cadastrais das famílias de forma que eles representem da maneira mais fidedigna possível a realidade socioeconômica de seus integrantes.

O Cadastro Único é a porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal. Entre eles estão Auxílio Brasil, BPC-Loas, ID Jovem, Tarifa Social de Energia Elétrica e Viva Leite, entre outros.

Atendimento para inscrição no CadÚnico

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 2 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro

Van do CadÚnico – Condomínios Flamboyan, Araucária e Acácia

Rua Tenry, 11, Vila Sadokim

Até 22 de julho