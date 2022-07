Em meio a tecnologia, mais de 680 orelhões ainda resistem em Guarulhos

Ter um aparelho celular se tornou tão comum que, hoje em dia, quase ninguém se lembra dos antigos orelhões, como são popularmente conhecidos os telefones públicos. O HOJE percorreu as regiões da cidade e encontrou um destes na rua São Francisco, 35 – Vila Galvão. Ele é um dos 688 aparelhos que, segundo a Vivo, ainda estão em operação em Guarulhos.

“Esses dois aqui estão bem na porta do Lopes Supermercados e ainda funcionam. Eles demoram um pouco para dar sinal, mas dão”, afirmou um morador da região, que passava pelo local.

Com a popularização dos aparelhos de telefonia celular é difícil encontrar alguém telefonando de um orelhão. Mesmo com celular, a maioria da população despreza a ligação convencional e prefere falar por aplicativos e redes sociais. Além disso, a chegada da tecnologia 5G ao país, no início deste mês, afasta ainda mais as novas gerações dos telefones públicos antigos e desconhecidos.

O 5G tem a promessa de trazer mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Até o momento Brasília já tem a nova tecnologia que estará também disponível a partir de sexta-feira (29) em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre.

A geração mais nova, com menos de 20 anos de idade, provavelmente sequer usou orelhão algum dia. Mas antigamente, o telefone de uso público era muito comum. Os telefones localizados na área central da cidade formavam filas para o uso e a conhecida ligação a cobrar era muito comum. No entanto, hoje em dia, mesmo as grandes estruturas dos orelhões ainda estarem presentes nas ruas, muitas vezes passam desapercebidos pela maioria da população. Em Guarulhos, muitos deles ainda funcionam. Ao longo do tempo os aparelhos foram muito vandalizados e com o desuso, muitos acabaram sendo retirados dos locais onde ficavam.

Ainda de acordo com a Vivo, no período entre janeiro de 2021 até junho deste ano, os telefones de uso público do Estado de São Paulo tiveram, em média, utilização de apenas um crédito a cada 14 dias, sendo que mais da metade não teve utilização alguma. “Neste sentido, observa-se que só no último ano o uso caiu mais de 50%”, afirmou a empresa em nota. Em todo o país, há 88.047 telefones públicos ativos, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).