Shopping Bonsucesso promove ação ‘Juntos no Presente’ para o Dia dos Pais

O Shopping Bonsucesso sabe a importância de viver o presente ao lado de quem se ama, pois só no agora é possível aproveitar momentos inesquecíveis e fortalecer as relações, incluindo entre pais e filhos. Pensando nisso, o empreendimento irá promover a ação “Juntos no Presente”, uma iniciativa que busca criar experiências especiais e oferecer descontos imperdíveis para a comemoração do Dia dos Pais.

Entre os dias 1 a 14 de agosto, quem visitar o Shopping Bonsucesso irá descobrir checkpoints que indicam experiências imperdíveis que incluem condições especiais em lojas para garantir o presente do pai. A Loboke terá peças com 30 a 50% de desconto. Já a Caedu, nas compras a partir de R?100,00 em peças masculinas, você ganha uma carteira. O Boticário garante produtos masculinos com até 20% de desconto. Na Pier 7, na compra de um moletom em destaque, você ganha outro. E para dar uma repaginada na beleza dos pais, a Dock Cortes oferece cortes de cabelo e de barba no valor de R?29,99 cada, e a estético Dom Lorenzo terá um voucher de R?100,00 para usar em pacotes da clínica.

O Dia dos Pais deve ser comemorado ao lado de quem exerce esse papel, não importa gênero nem sangue, mas sim a história que construíram e constroem no presente. Para marcar esse momento de forma especial, pais e filhos encontrarão espaços com experiências imperdíveis para compartilhar, como a exposição fotográfica de Pais e Filhos e o cinema! Na compra de um ingresso inteira para o filho, o pai não paga! A ação é válida de segunda à quinta para qualquer filme, exceto pré-estréia e feriados.

Para o grupo General Shopping &Outlets do Brasil, comemorar em família é o que sempre fará o Dia dos Pais um momento especial. O grupo acredita que o Dia dos Pais deve ser comemorado ao lado de quem sempre exerceu esse papel na vida da pessoa, não importa gênero e nem sangue, mas sim a história que construíram e constroem no presente.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos — SP

Contato: (11) 2489-9690

Site