EDP lança novo site com foco em melhorias na experiência do cliente  

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, lança o novo site de atendimento ao cliente (https://www.edp.com.br/). A principal ideia do canal é transformar a experiência do usuário, tendo como foco os critérios acessibilidade, usabilidade e agilidade.

Entre as novas funcionalidades estão a aba “Todos os serviços de A a Z da EDP”, que reúne a lista completa de opções de serviços que podem ser realizados de forma online, entre eles, troca da titularidade, pagamento da fatura com PIX e solicitação de nova ligação. Facilidades como o vídeo atendimento também estão no novo site. Além disso, a plataforma contará com nova tela de triagem, o que tende a facilitar o atendimento ao direcionar o cliente diretamente para a resolução de problemas.

O novo site possui total foco na experiência, tanto na versão mobile quanto na versão desktop, com ambiente de fácil navegação. A acessibilidade, por sua vez, foi aprimorada, fazendo com que o canal de atendimento seja utilizado por todos os usuários. A página conta também novo formato de aviso de desligamento programado e com espaço para busca de documentos e arquivos técnicos.

A Distribuição da EDP tem como objetivo estratégico ser referência em experiência e atendimento digital e estar entre os 3 melhores na percepção do cliente no setor elétrico neste ano.

Em julho, a EDP inaugurou o novo Centro de Operações Integradas (COI) em São José dos Campos. Localizado na sede da companhia, o equipamento amplia a sinergia entre as áreas internas de forma humana e eficiente, com uma estrutura moderna e sustentável, buscando a excelência na prestação dos serviços e a satisfação dos clientes. O centro reúne as operações de geração, transmissão e distribuição.

Nova marca

Toda a identidade visual da plataforma foi desenvolvida tendo como base a nova identidade visual da organização, inspirada na circularidade da natureza, do próprio planeta e das várias fontes de energia renovável, incluindo o sol, o vento e a água.

A nova identidade reflete também a ambição da EDP por uma economia circular mais sustentável e reforça a importância da inovação, tão necessária no setor energético para responder ao desafio da independência energética e de redução do uso de combustíveis fósseis.