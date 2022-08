Terminais da EMTU já arrecadaram mais de 10 mil roupas e cobertores com a Campanha Inverno Solidário

Os terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) continuam recebendo doações de cobertores e roupas por meio da Campanha Inverno Solidário. Desde o início da ação, em maio, já foram mais de 10.800 peças doadas.



Promovida pelo Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo, a campanha é destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A EMTU conta com 43 caixas de arrecadação distribuídas entre os terminais metropolitanos, estações do VLT da Baixada Santista e pontos de doação de apoio de parceiros nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba/Litoral Norte.



As doações podem ser feitas até 22 de setembro e são destinadas a moradores de rua e entidades sociais, hospitais e centros de acolhida em todos os 645 municípios de São Paulo.



As arrecadações feitas até o momento nos terminais da EMTU já começaram a ser entregues a instituições, como a Cruz Vermelha São Paulo, Casas André Luiz, Casa Santa Dulce dos Pobres, ONG Girassol, Lar dos Velhinhos de Campinas, Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Casa da Criança Paralítica de Campinas e Fundo de Solidariedade de Osasco.



Os passageiros atendidos pela EMTU, CPTM, EFCJ, Metrô e pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, contam ao todo com 171 pontos de arrecadação de doações, distribuídos em estações e terminais do sistema metropolitano de transportes.

Confira os pontos de arrecadação da EMTU:

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO



1. EMTU – unidade São Bernardo do Campo (Rua Joaquim Casemiro, 290 – Planalto, São Bernardo do Campo – SP / CEP 09890-050)

2. Terminal Metropolitano Jabaquara (Rua Nelson Fernandes s/n São Paulo -SP / CEP 04308-000)

3. Terminal Metropolitano Ferrazópolis (Rua Pedro Henry, n.º 250 – Vila Olga, São Bernardo do Campo -SP / CEP 09720-240)

4. Terminal Metropolitano Diadema (Av. Conceição, 7.000 – Parque Mamede, Diadema – SP / CEP 09920-000)

5. Terminal Metropolitano São Mateus (Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz, São Paulo – SP / CEP 08320-390)

6. Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo (Rua Domingo Ballotin, s/n – Centro, São Bernardo do Campo- SP / CEP 09720-035)

7. Terminal Metropolitano Piraporinha (Av. Piraporinha, 1.956 – Piraporinha – Diadema – SP / CEP 09950-000)

8. Terminal Metropolitano Sônia Maria (Endereço: Rua Ataulfo Alves, s/n – Jardim Sônia Maria, Mauá – SP / CEP 09380-340)

9. Terminal Metropolitano Santo André Leste (Rua Itambé s/nº – Centro, Santo André – SP / CEP 09015-300)

10. Terminal Metropolitano Santo André Oeste (Rua Visconde de Taunay, s/n – Centro, Santo André – SP / CEP 09210-570)

11. NEXT (Rua Joaquim Casemiro, 290 – Planalto / São Bernardo do Campo – SP / CEP 09890-050)

12. Capes São Paulo — Jabaquara (Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2645 — Jabaquara, São Paulo – SP / CEP 04308-001)

13. Terminal Metropolitano Cotia (R. Lavapés – Vila São Francisco de Assis, Cotia — SP / CEP 06717-150)

14. Terminal Metropolitano Bortolosso (Rua Quitaúna, Osasco – São Paulo / CEP: 06090-010)

15. Terminal Metropolitano CECAP (Confluência das avenidas Monteiro Lobato e Tancredo Neves (Guarulhos)

16. Terminal Metropolitano Taboão (Avenida Natalia Zarif, s/n, Taboão — Guarulhos/SP)

17. Terminal Metropolitano Vila Galvão (Avenida 7 de setembro, esquina com Rua Cristina)

18. Terminal Vila Yara (Av. dos Autonomistas, 500 – Vila Yara, Osasco – SP, 06020-010)

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS



19. Unidade da EMTU em Campinas (Rua Leopoldo Amaral, 263 – Vila Marieta – Campinas – SP / CEP 13042-210)

20. Supermercado Paulistão (Rua Dom Aloisio Lorscheider, 225 – Conj. Hab. Padre Anchieta, Campinas / Fone: 3281-1080)

21. Academia SCM (Antonio Carlos Couto Barros, 994/B)

22. Terminal Americana (Av. Dr. Antônio Lobo, s/n , Centro, Americana)

23. Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira (Rua Lix da Cunha, 101, Bairro Bonfim, Campinas)

24. Terminal Metropolitano Hortolândia (Av. Santana, s/n – Parque Hortolândia, Hortolândia)

25. Unimed – Sede I (Avenida: Barão de Itapura, nº. 1.123, Guanabara, Campinas — SP)

26. Unimed – Sede II (Avenida: Barão de Itapura, nº. 1.128, Guanabara, Campinas — SP)

27. Cis Guanabara (Rua: Mario Siqueira, nº. 829, Guanabara, Campinas – SP)

28. Centro de Quimioterapia Ambulatorial (Rua: Camargo Paes, nº. 198 , Guanabara, Campinas — SP)

29. Hospital Unimed Campinas (Rua São Carlos, nº. 369, Vila Industrila, Campinas — SP)

30. Pronto Atendimento Unimed Campinas (Rua: Fioravante Mancino, nº. 900, Chácara Monte Alegre, Sumaré)

31. Centro de Promoção à Saúde (Avenida: Andrade Neves, nº. 655/683, Centro, Campinas – SP)

REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA



32. Unidade da EMTU na Baixada Santista (Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 150 – Bloco B – Macuco – Santos / CEP 11015-203)

33. Terminal Tatico (Endereço: Av. Valter José Alves, 200 — Praia Grande / CEP: 11705-020)

34. Tude Bastos (Endereço: Av. dos Trabalhadores, s/n, Terminal Tude Bastos)

35. Terminal Valongo (R. Visconde de Embaré, Santos — SP / CEP 11010-240)

36. Estação Barreiros (Entre a Avenida Marechal Cândido M. da Silva Rondon e Avenida Martins Fontes, próximo à praça Dr. Álvaro Assis)

37. Estação Mascarenhas de Moraes (Avenida Marechal Cândido M. da Silva Rondon, próximo à Rua Monte Plano)

38. Estação Pinheiro Machado (Rua Dr. Gaspar Ricardo, próximo à Avenida Pinheiro Machado)

39. Estação Bernardino de Campos (Avenida Francisco Glicério, próximo à Avenida Dr. Bernardino de Campos)

40. Estação Ana Costa (Avenida Francisco Glicério, próximo à Rua Ana Costa)

41.Estação Porto (Avenida Conselheiro Rodrigues Alves)

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA

42. Unidade do Vale do Paraíba e Litoral Norte (R. Caravelas, 145 – Jd. Vale do Sol – São José dos Campos – SP / CEP 12238-170)

43. Viação Jacareí (Rod. Pres Dutra, Km 156 — Limoeiro — São José dos Campos — SP)

Na CPTM, as doações podem ser feitas em todas as 57 estações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O Metrô tem pontos de arrecadação nas 63 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, contam com caixas para depósito de doações em três estações: Butantã (linha 4-Amarela), Moema (linha 5-Lilás) e Ceasa (linha 9-Esmeralda). A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) também participa da campanha, acrescentando ao total mais quatro pontos de coleta nas estações Eugênio Lefèvre, Pindamonhangaba, Abernéssia e Emílio Ribas.