Balada Inclusiva de Guarulhos recebe inscrições até sexta-feira

Pessoas com deficiência interessadas em participar da primeira Balada Inclusiva, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, têm até a próxima sexta-feira (19) para fazer a inscrição pelos telefones (11) 2414-3685 ou (11) 2422-7376. Ainda há vagas para o horário das 14h30 às 17h. Os participantes poderão levar até dois acompanhantes.

O evento é gratuito e vai acontecer no dia 26 de agosto (sexta-feira) na Sociedade Islâmica Brasileira (Sibra), localizada à avenida Dr. Carlos de Campos, 767, Jardim Maia. Estão previstos dois horários: das 14h30 às 17h e das 19h às 22h.

No local haverá pista de dança com efeitos especiais, música de diversos gêneros, além de muita descontração e animação, de acordo com a coordenadora do evento, a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo da ação, que ocorre durante a Semana da Pessoa com Deficiência, é promover o lazer, o entretenimento e a socialização das pessoas com deficiência.