Bom Prato Móvel atenderá em Cumbica até outubro

A partir desta segunda-feira (15), o caminhão do Bom Prato Móvel passa a atender em novo endereço em Guarulhos. A entrega das refeições acontece na Rua Glicério esquina com Rua Braúna, no bairro de Cumbica, e segue até o dia 28 de outubro. A oferta das refeições no local tem início a partir das 11h.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, implantou em março de 2022 as unidades volantes do Bom Prato para atender às periferias e aos bolsões da pobreza e vulnerabilidade. Até o momento já foram entregues mais de 550 mil refeições pelas unidades volantes do Bom Prato.

O Bom Prato é coordenado pela equipe de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) da pasta social e ao todo conta com 17 caminhões adaptados para transportar os alimentos até os locais de entrega distantes até 10km das unidades fixas.

As refeições são preparadas nos restaurantes do programa, colocadas em embalagens descartáveis e transportadas pelos caminhões em caixas térmicas hot box, que ajudam a manter a temperatura dos alimentos. Cada caminhão transporta 300 refeições até as comunidades distantes dos restaurantes do programa ao custo de R$ 1,00 cada, o mesmo valor dos almoços e jantares nas unidades fixas.

Todas as refeições do Bom Prato contam com o acompanhamento de nutricionistas para garantir a qualidade da alimentação. As refeições servidas nas embalagens descartáveis são acompanhadas por proteínas, carne, vegetais e frutas.

Para conferir todos os endereços das unidades fixas e móveis do Bom Prato basta acessar o endereço: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/bom_prato.php