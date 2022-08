Bienal do Livro de Guarulhos recebeu 150 mil pessoas em dez dias

A Prefeitura registrou a circulação de cerca de 150 mil visitantes durante os dez dias da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, que teve início no dia 5 de agosto no Internacional Eventos e contou com bate-papo com a cantora e escritora Fernanda Takai no encerramento, que aconteceu neste domingo (14). A bienal também foi ponto de arrecadação de itens alimentícios, que serão destinados ao Banco de Alimentos do município, e movimentou cerca de R$ 6 milhões em vendas de livros.

Ao todo foram mais de 150 horas de programação com contações de histórias, apresentações musicais, sessões de autógrafos, sarau, exposição em homenagem aos 82 anos da Biblioteca Monteiro, horas e horas no TikTubo, 35 estandes de editoras e bate-papo com os escritores favoritos do público.

Na visitação escolar, mais de 30 mil alunos das escolas das redes municipal, estadual e particular marcaram presença na Bienal do Livro de Guarulhos. Se durante o dia os alunos da educação infantil e do ensino fundamental aproveitaram a intensa programação, que contou com a peça teatral Fábulas de La Fontaine, o espetáculo Os Cirandeiros, com a Cia. Núcleo, O Show da Luna, Ao Vivo! e o grupo de percussão corporal Barbatuques, além das contações de histórias de Kiara Terra, Camila Genaro, Lindy Barbosa e Samuca, no período da noite os alunos da educação de jovens e adultos participaram de bate-papos com escritores e encontros calorosos com o poeta Sérgio Vaz.

Atrações

Nesta edição o público também teve a chance de conhecer de perto grandes autores brasileiros, como Thalita Rebouças, Fabrício Carpinejar, Paulo Fochi, a criminóloga e roteirista Ilana Casoy, Ilan Brenman, um dos principais escritores de literatura infantil, Wendel Bezerra, um dos dubladores mais famosos do país, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, o repórter e escritor Chico Felitti, o quadrinista Carlos Ruas e a cantora e escritora Fernanda Takai, entre outros.

Os visitantes e apreciadores de literatura encontraram diversas opções de estandes para diferentes públicos, como os da Autêntica, da Cortez, da Intrínseca, da Ciranda Cultural, da Cooper Book, da Selecta Livros, da Paulus Editora, da Moderna, da Paulinas, da Nova Fronteira e da Editora Mostarda, além da Panini e seu grande acervo de Marvel, DC Comics, Disney, Planet Mangá para os fãs da cultura geek, entre outros expositores.

A 2ª Bienal do Livro de Guarulhos registrou ainda o credenciamento de 95 autores independentes da cidade, dentre escritores e cartunistas, número três vezes maior que em 2018, quando cerca de 30 autores da cidade participaram do evento.

Para fazer um evento desse porte, de celebração do livro e da literatura, com a circulação de milhares de pessoas, a Prefeitura de Guarulhos contou com o suporte e o apoio de inúmeros servidores da Secretaria de Educação e das pastas de Transportes e Mobilidade Urbana e Comunicação, além das equipes dos CEUs da cidade, dos Centros de Incentivo à Leitura, de limpeza, de segurança, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal.