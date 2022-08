Guarulhos ultrapassa a marca de 50 mil beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica

A cidade de Guarulhos ultrapassou, em julho, a marca de 50 mil beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica. Naquele mês havia 50.265 pessoas inscritas no programa da EDP São Paulo, contra 33.961 no mesmo período em 2021, o que representa um aumento de 48% em apenas um ano.

A cidade tem alcançado números expressivos nesse benefício porque agora a concessão é automática a partir das informações colhidas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), principalmente o código da instalação no sistema de cadastro. A parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e a EDP foi fundamental para que esses números fossem atingidos.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício que concede descontos no valor da fatura de energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os descontos são escalonados de acordo com o consumo de energia, sendo que quanto mais se economiza no gasto energético maior o valor do desconto.

Têm direito ao benefício as famílias que estão inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social, ou então famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que tenham portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandam o consumo de energia elétrica.

Para se inscrever no Cadastro Único e participar da Tarifa Social é necessário procurar atendimento junto aos postos de espalhados pela cidade.

Confira os endereços

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro