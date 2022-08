Guarulhos tem mais de 22 mil beneficiários do BPC-Loas

Até julho deste ano Guarulhos registrou um total de 22.067 pessoas beneficiárias do BPC-Loas na cidade, pago pelo INSS a idosos acima dos 65 anos que não contribuíram para a Previdência Social ou não alcançaram o tempo de contribuição suficiente para se aposentar, ou então para pessoas que tenham deficiências permanentes que as impeçam de exercer sua capacidade laboral ou de ter uma vida normal, garantindo assim o pagamento mensal de um salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.212.

Desses 22 mil, 8.448 são beneficiários do BPC Deficiente e 13.619 do BPC Idoso. Desde janeiro o município teve um incremento de 1.158 novos beneficiários, um aumento de 5,53%.

Para dar entrada no benefício é necessário que a família faça a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e tenha renda per capita (renda por pessoa da casa) de até 25% do salário mínimo (R$ 303). Após fazer o CadÚnico o interessado deve dar entrada no benefício junto ao INSS pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Para se inscrever no Cadastro Único em Guarulhos é necessário procurar o atendimento nos seguintes postos:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro