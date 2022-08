Conheça alguns benefícios de treinar com personal trainer

Começar a praticar exercícios físicos e se manter engajado na rotina de treinos não é uma tarefa fácil. Nosso corpo demora para se acostumar com as mudanças, ainda que os benefícios sejam inúmeros para nossa saúde física e mental.

Para quem está iniciando ou tem dificuldade em manter hábitos saudáveis, ter um personal trainer acompanhando o processo de perto pode ajudar.

E a tecnologia veio para ajudar: o Trainiac by Gympass é a nova ferramenta do Gympass que conta com profissionais altamente qualificados para guiar os clientes na jornada de bem-estar e fazer com que se mantenham mais engajados nos hábitos saudáveis. Nos Estados Unidos a plataforma registrou um aumento médio de 18% no número de check-ins 30 dias após a ativação do Trainiac e um aumento médio de 22% em check-ins 90 dias subsequentes.

Especialistas do Trainiac by Gympass destacam abaixo 5 benefícios de treinar com o acompanhamento de um personal trainer do app, confira:



1. Customização: Com o apoio de um personal o treino será totalmente personalizado e adaptado para as necessidades e objetivos de cada pessoa.

2. Orientação Profissional: Ser apoiado e orientado por um treinador altamente qualificado é a chave para desenvolver a consistência. Além disso, estes profissionais podem ajudar os clientes a navegar em diferentes necessidades especializadas, que vão desde a perda de peso, à construção de força, bem como a aptidão física pré e pós-natal e a recuperação de lesões.

3. Flexibilidade: Sabemos que um dos grandes vilões na busca por hábitos mais saudáveis é a rotina corrida e agitada. Treinar com um personal trainer permite flexibilidade para incluir os exercícios em um horário que se adapte aos demais compromissos do dia a dia.

4. Progresso registrado: O app Trainiac possui uma integração com dados de saúde e todos os treinos são registrados em um único local para que você e o seu personal possam acompanhar o seu progresso e adaptar o seu plano conforme necessário.

5. Construção de hábitos saudáveis a longo prazo: Os personais fornecem apoio e treino contínuos para construir em conjunto com os alunos um plano a longo prazo. Desta forma é mais fácil se adaptar ao novo hábito e não desistir da prática de exercícios nas primeiras semanas.

O Trainiac by Gympass está disponível no iOS para clientes do Gympass no Brasil, sem nenhuma taxa adicional, a partir do plano Gold +. O lançamento para Android está programado para o final deste ano. Para saber mais sobre o Gympass, visite o site.