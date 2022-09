Frente fria chega a Guarulhos e faz o tempo virar na noite de sábado

O mês de setembro começa já com a chegada de uma nova frente fria em Guarulhos. Após breve elevação da temperatura nestes últimos dias, uma massa de ar frio vinda do sul do país irá diminuir os termômetros na cidade neste fim de semana.

Amanhã o dia começará com poucas nuvens. No entanto, com o avanço da frente fria, a temperatura começa a declinar no fim da noite, com possibilidade de garoa.

As temperaturas mais baixas tendem a continuar na cidade na segunda-feira (5) e a partir de terça-feira (6), os termômetros voltam a subir gradativamente.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (3): Dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fecha e ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 26ºC e mínima de 13ºC.

Domingo (4): Dia nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar. Máxima de 17ºC e mínima de 11ºC.