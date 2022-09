CadMóvel atenderá no CIC Marcos Freire a partir da próxima quarta-feira

Uma das unidades do CadMóvel da Prefeitura de Guarulhos atenderá no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Marcos Freire a partir de quarta-feira (14). O equipamento itinerante permanecerá no local até 28 de fevereiro de 2023 e atenderá a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

O serviço funciona como um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) móvel que leva atendimento aos locais mais distantes, possibilitando às famílias em situação de vulnerabilidade acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e, portanto, a uma série de benefícios oferecidos aos cidadãos.

Para receber atendimento no local é necessário apresentar RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite (caso tenha registro na carteira), Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência. No caso de crianças e adolescentes é preciso levar RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa. Os documentos devem ser do requerente e do restante da família.

Serviço

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

De 14 de setembro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023, das 8h às 16h30