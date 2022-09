Fábrica de startups do Eniac promove 1º ‘Pitch Day’ entre empreendedores de Guarulhos

O Centro Universitário Eniac instituição referência em inovação e tecnologia –, por meio de sua fábrica de startups StartGRU, promove um “pitch day” gratuito para empreendedores guarulhenses nesta quinta-feira, 15/09, das 19h às 21h, no auditório do Campus Centro da instituição.

O objetivo do evento é reunir pessoas que têm uma ideia inovadora de negócio e podem encontrar na StartGRU o local para tirar o plano do papel. Segundo o gestor da fábrica de startups do Eniac, Dennis Nakamura, a Região Metropolitana de São Paulo, onde está Guarulhos, é uma catalisadora de ideias e inovação, mas, muitas vezes por falta de oportunidade e incentivo, a disrupção proposta pelas startups não caminha com velocidade.

“Passando pelo processo de aceleração da StartGRU, a chance de uma startup ter sucesso aumenta significativamente. Apenas 6% das empresas que começam sem uma fábrica na retaguarda têm sucesso, e só 1% chega a ser um unicórnio. Por meio da nossa metodologia, esses percentuais vão para 20% e 5%, respectivamente”, destaca.

Nakamura foi gestor do iFood e tem vasta experiência no mundo da inovação: atualmente é CTO do Mundo R, conselheiro de estratégia, CX, tecnologia, modelo de negócios e governança da Triágil, além de ter passagem como mentor do hackaton Space Apps, da NASA.

Para o professor Ruy Guérios, mantenedor do Eniac, o Pitch Day será importante para dar o pontapé inicial na captação de novos negócios inovadores. “Hoje existem mais de 13,7 mil startups no Brasil, sendo os principais ramos de atuação a Educação, Saúde e Bem-Estar, Finanças e Agronegócio, segundo dados da Associação Brasileira de Startups. Guarulhos tem uma demanda reprimida que pode ser atendida, agora, pela StartGRU, dentro do nosso Citig”, explica.

Segundo um levantamento do Sebrae, somente em 2021, o país registrou 3,9 milhões novos empreendimentos, o que representou um aumento de 19,8% em comparação com 2020. No recorte de startups, o crescimento foi ainda mais significativo. Em 2015, havia 4.100 empresas classificadas de tal forma. Seis anos depois, 14.065 tiveram essa identificação, de acordo com a Abstartups.

“No nosso ‘Pitch Day’ os empreendedores da região terão a chance de apresentar as suas soluções, conquistar investidores e transformar seus sonhos em realidade”, completa Ruy. Serão cinco minutos de apresentação a cada um dos inscritos no “Pitch Day”.

Acesse ESTE LINK para saber mais sobre a fábrica de startups StartGRU e se inscrever no “Pitch Day”.

Serviço

Pitch Day da StartGRU, Fábrica de Startups do ENIAC

Quinta-feira, 15/09, das 19h às 21h

Rua Força Pública, 89, Centro – Guarulhos (SP)

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES