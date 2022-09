Prefeitura abre 60 vagas no programa Trabalho em Equipe

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o dia 20 de outubro as inscrições para o Trabalho em Equipe – Programa Meu Emprego, que orienta jovens e adultos sobre processos seletivos na busca por uma oportunidade de emprego. São 60 vagas divididas entre os períodos manhã e tarde e os interessados devem entrar em contato pelos telefones 2475-9706 / 2475-9724 / 2475-9728.

Com o objetivo de preparar o participante para ser bem sucedido no processo seletivo na busca por emprego, o curso tem duração de 12 dias, nos quais os alunos formarão equipes para trocas de experiências, momento em que serão incentivados e motivados a se autoconhecerem e descobrirem suas habilidades e competências, além de montarem currículos bem elaborados e estabelecerem metas profissionais e de vida para que tenham sucesso na busca por uma boa colocação no mercado de trabalho.

Para participar é necessário estar desempregado ou em busca do primeiro emprego e morar em Guarulhos, além de ser maior de 16 anos. As aulas acontecerão a partir de 25 de outubro no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

- PUBLICIDADE -