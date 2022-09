Prefeitura promove o Dia D da Saúde da Pessoa Idosa nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (14) a Prefeitura de Guarulhos realiza o Dia D do Setembro Verde, cor que dá ao mês a visibilidade à saúde da pessoa idosa. Das 8h30 às 16h serão realizadas atividades abertas ao público no parque Júlio Fracalanza e no Centro de Referência à Saúde da Pessoa Idosa (Ceresi-Centro).

A programação tem início às 8h30 com caminhada orientada no parque até as 9h. Na sequência será realizada uma atividade de mobilidade e alongamento sentado e a partir das 10h começam as rodas de orientação, nas quais serão abordados temas como nutrição, direitos da pessoa idosa, lesões e higiene bucal e o uso de plantas medicinais.

Já às 14h a ação será restrita a cuidadores de idosos, que até as 16h participarão de atividades e orientações sobre processo de envelhecimento no Ceresi Centro. Não é necessário se inscrever.

Serviço

Parque Júlio Fracalanza: rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta

Ceresi Centro: rua Dona Antonia, 987, Vila das Palmeiras