Mutirão de estágios remunerados mobiliza 250 jovens em Guarulhos

O 8º Estagiando – o mutirão de estágios remunerados promovido pela Prefeitura de Guarulhos – mobilizou nesta quinta-feira (15) 250 estudantes. Realizado no Centro Universitário FIG-Unimesp, na Vila Rosália, o projeto disponibilizou mais de 1.200 vagas em empresas de Guarulhos e da capital para alunos do ensino médio, técnico ou superior, com idades entre 16 e 29 anos. O prefeito Guti, acompanhado do subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, participou do evento, que contou com a parceria da Nube Estagiários e Aprendizes.

“A inserção do jovem no mercado de trabalho é também uma responsabilidade nossa e a Prefeitura tem que ajudar da melhor forma possível. A melhor política pública que existe é a geração de emprego e ela necessita que o poder público seja o facilitador, estimulando a vinda de mais empresas, indústrias e prestadores de serviço e abrindo oportunidades. Dentro em breve chegará a Leroy Merlin, o Hospital São Luiz e várias empresas de logística estão sendo atraídas para a cidade”, disse o prefeito.

O aniversário de um ano de implantação do projeto foi lembrado pelo subsecretário. “A ação hoje é muito importante porque completamos um ano do Estagiando. O projeto já recebeu mais de três mil currículos, já encaminhamos muitas pessoas e passamos de 600 jovens contratados. Isso é política pública e o prefeito Guti nos estimula sempre a preparar o jovem para o mercado de trabalho, porque o jovem empregado é mais desenvolvimento econômico, menos criminalidade e mais aquecimento na economia da cidade”, afirmou Sousa.

A importância da parceria entre a administração pública, a empresa de recrutamento e seleção e a universidade foi destacada pelo reitor da FIG-Unimesp, Eduardo Gimenes. “O que o jovem necessita é de oportunidades de trabalho que possibilitem o estudo para que possa crescer pessoal e profissionalmente. E é isso que está tendo hoje aqui por meio dessas parcerias”, disse o reitor.

Para a assistente de eventos da Nube, Mirelle Meneses, o mutirão de estágios facilita o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. “O Estagiando é uma oportunidade única para os estudantes que precisam de um incentivo para ir atrás de seus objetivos e ter independência financeira. A parceria com a Prefeitura é uma oportunidade incrível porque concentra vagas num mesmo lugar e também com o cadastro podemos entrar em contato com os jovens para disponibilizar futuras oportunidades”, disse a representante da Nube.

Jovens participantes

A aluna do segundo ano do ensino médio Rebeca Rodrigues aguardava ser chamada para fazer o cadastro e a entrevista no mutirão do Estagiando. “Nunca trabalhei e o estágio pode ser em qualquer setor, porém prefiro na área administrativa. Estou procurando vagas em aplicativos e até consegui uma, mas não deu certo porque o horário não batia com o da escola”, revelou a jovem de 16 anos, moradora do Jardim Santa Inês, que estava acompanhada do padrasto.

Já o estudante de engenharia da computação Pedro Marcelino da Costa Neto, de 18 anos, obteve o encaminhamento para entrevista em uma empresa de TI (tecnologia da informação). “Vou fazer a entrevista na próxima semana. Estou procurando emprego desde o início do ano em qualquer área que envolva TI. Quero trabalhar para ser mais responsável, ter meu dinheiro e para ajudar quando for preciso”, disse Pedro, que vive com o pai na Vila Sirena e sonha um dia ter a própria empresa.

Realizado mensalmente, o Estagiando visa à inserção da juventude no mercado de trabalho. Ele é coordenado pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

