EDP anuncia mudança na conta de energia

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte está adotando mudanças nas cores da conta de energia a partir desta semana. As modificações visam adequar a conta à nova identidade visual da companhia, que foi anunciada em junho.

A nova conta será nas cores verde, azul e roxo que representam a sustentabilidade da natureza, as energias limpas, a tecnologia e as pessoas alinhadas ao objetivo da EDP de ser neutra em carbono até o final desta década.

A companhia esclarece que não haverá mudança nas formas de pagamento da conta. Os clientes podem pagar a fatura através do boleto bancário ou código de barras, por meio do PIX, débito automático ou carteiras digitais (como o PicPay e Mercado Pago). Também podem pagar as contas de forma presencial nas lotéricas, em caixas eletrônicos, bancos ou correspondentes bancários ou ainda, agentes arrecadadores.

Também permanece da mesma forma o atendimento nas agências, no site www.edponline.com.br, no aplicativo EDP Online e no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no 0800 721 0123 (disponível 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados) e também no· WhatsApp (11) 93465-2888

Após a mudança nas cores da conta de energia, a companhia também vai modificar a identidade visual nas agências de atendimento, uniformes dos prestadores de serviços, sede, subestações, dentre outros, em um período de implementação de até dois anos.

Nova marca

A nova identidade da EDP está alinhada com o posicionamento da empresa no setor energético e com o seu papel na sociedade.??A imagem reflete a transformação da EDP nos últimos anos, para uma empresa mais global, inclusiva e focada no futuro com ações no presente que promovem a sustentabilidade, a responsabilidade social e a inovação.

O logotipo e identidade gráfica são inspirados na circularidade da natureza, do planeta e das várias fontes de energia renovável – o sol, as turbinas eólicas e hídricas, elementos-chave na estratégia da empresa de duplicar até 2025 a sua capacidade renovável.

A nova identidade reflete também a ambição da EDP por uma economia circular mais sustentável e reforça a importância da inovação, tão necessária no setor energético para responder ao desafio da independência energética e de redução do uso de combustíveis fósseis. Para comunicar esta evolução foi desenvolvida uma campanha de posicionamento institucional pela agência internacional Havas. “We Choose Earth – Nós Escolhemos a Terra” é o manifesto que dá voz a esta mudança e que pretende mobilizar toda a sociedade nesta transição urgente e necessária.?