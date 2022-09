Bares da rua Tapajós e universidade recebem intervenções sobre a Lei Seca nesta quinta-feira

A programação da Semana Nacional do Trânsito (SNT) em Guarulhos terá nesta quinta-feira (22), a partir das 18h30, intervenções lúdicas e educativas sobre a Lei Seca nos bares situados na rua Tapajós, no Jardim Barbosa, e no campus Centro da Universidade Guarulhos. Nos dois locais, atores de teatro interpretando os personagens morte, anjo e bêbado vão interagir com as pessoas abordando os riscos de misturar álcool e direção.

Também como parte da agenda desta quinta-feira da SNT, a praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, recebeu a Ação Mobilidade Ativa – Dia sem Meu Carro, com equipe lúdica formada pelos personagens juiz, patinador e ciclista e estudantes da EPG Siqueira Bueno transitando com bicicletas pela ciclofaixa da praça. A atividade foi coordenada por servidores da Escola Pública de Trânsito, da Cidade Mirim Ayrton Senna e da Inspetoria de Patrulhamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM).

A programação da SNT na cidade é preparada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que reservou esta sexta-feira (23) para atividades de valorização dos agentes de transportes e trânsito da Prefeitura. Das 11h às 16h, no Sest/Senat, no Jardim Novo Portugal, os servidores que realizam orientação e fiscalização de trânsito poderão relaxar do dia a dia tenso com sessões de auriculoterapia e quick massagem, cuidar da saúde bucal e nutricional, além de participar de gincanas e de outras atividades. Na ocasião, também haverá entrega de carteira funcional e a premiação Agente do Ano.

O encerramento da SNT acontece sábado (24), no Lago dos Patos (Vila Galvão), com equipe lúdica e distribuição de panfletos sobre a Lei Seca e segurança viária.