Programa do Eniac conecta ex-alunos à instituição com troca de experiências e benefícios

O Eniac oferece um programa de capacitação aos seus ex-alunos. Trata-se do Eniac Alumni, comunidade de profissionais formados pela instituição que objetiva a troca de experiências, conhecimento e a integração de projetos que fortalecem empresas e a comunidade guarulhense como um todo.

Os ex-estudantes do Eniac interessados em participar do programa devem se inscrever por meio DESTE LINK. Após a inscrição, receberão o calendário com as datas dos próximos encontros.

Além da reconexão com a instituição e a possibilidade de conhecer profissionais das mais diversas áreas, os participantes têm acesso a uma série de outros benefícios, tais como:

– Permissão para utilizar as estações de capacitação e desenvolvimento profissional, bem como o Hub de Inovação do Eniac;

– Possibilidade de criação de uma startup, com a utilização do coworking e o apoio da fábrica de startups da instituição;

– Conta Google com armazenamento livre;

– Orientação dos professores durante os encontros do Eniac Alumni e demais eventos do Centro Universitário;

– Realização de cursos de extensão e chance de levar capacitação aos colaboradores de suas empresas.

De acordo com o reitor do Eniac, professor Ruy Guérios, o programa já tem rendido excelentes frutos aos seus integrantes e representa, com precisão, o ideal que permeia o trabalho da instituição há mais de três décadas: o real compromisso com uma educação de qualidade, contínua e acessível à população brasileira, seja por meio de atividades e projetos presenciais híbridos ou online.

“O Eniac Alumni é um trabalho fantástico realizado pelo conselho do programa, capitaneado pelos Alumni Alexandre Gasparino e Leandro Garcia, junto aos nossos professores Mauro Claro, Renato José e Denilson Caraça, também Alumni notáveis. Já firmamos parcerias com três empresas, que nos ajudarão na capacitação de técnicos e profissionais de low-code, transformação digital e ERP”, disse o professor.

“É uma mágica completa, e faculdade nenhuma faz isso: nós colocamos as empresas de nossos Alumni dentro do Eniac para capacitar os alunos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Exatamente como o mercado está necessitando dessa mão de obra”, completa o professor, que considera o Eniac Alumni fundamental àqueles que almejam ser bem-sucedidos no mercado de trabalho.

Para se ter ideia da magnitude do programa Eniac Alumni, acesse ESTE LINK para conferir 10 depoimentos de ex-alunos que integram a iniciativa.

Expandindo fronteiras

Como parte do programa, o Eniac promoveu no último dia 17 um bootcamp, ou seja, um treinamento imersivo em tecnologia. Chamado de “Creator IT Brasil”, o evento de orientação focou no chamado low-code, linguagem básica da tecnologia da informação. O evento foi uma parceria entre o Eniac e as empresas Zoho e Kafnet.

“Recebemos mais de 80 interessados e todos saíram do treinamento capazes de criar um aplicativo, com baixa complexidade, de CRM [sigla em inglês para Gestão de Relacionamento com o Cliente]”, explicou o empresário Leandro Garcia, CEO da Kafnet Soluções em Tecnologia.

A iniciativa é estratégica para solucionar um problema grave do setor, o apagão de mão de obra no Brasil. Segundo pesquisa da Brasscom, em 2021, o Brasil tinha 159 mil postos de trabalho em aberto, mas só formou 53 mil profissionais na área de tecnologia. Já um levantamento da Consultoria Mckinsey mostrou que, enquanto a Índia forma um profissional de tecnologia para cada três administradores ou advogados, o Brasil forma um para cada 11.

“Como empresa que trabalha ativamente para formar profissionais de desenvolvimento, algo que já fazemos em outras partes do mundo, a Zoho se orgulha da parceria com a Kafnet e o Eniac, esperando fortalecer o mercado brasileiro de desenvolvedores”, destaca Rodrigo Vaca, diretor de operações da Zoho Brasil.