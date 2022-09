Atleta da UNG conquista o ouro nos 400m com barreiras

A Universidade UNG foi destaque nos 400m com barreiras dos Jogos Universitários Brasileiros 2022 (JUBs), disputado em Brasília. Exemplo de superação não só no esporte, mas também na vida, a atleta Melissa Lobo conquistou medalha de ouro na prova, com o tempo de 1min04s17, na última quinta-feira (22).

Melissa buscou uma força impressionante diante das dificuldades. Ela voltou a competir dois anos após sofrer um acidente de moto na Rodovia Dutra, em Guarulhos, quando foi atingida por um caminhão e sofreu muitas lesões, principalmente nas pernas, passando por um longo caminho para a recuperação. Em meio a tantos desafios que comprometeram a rotina da esportista, subir no lugar mais alto do pódio é motivo de emoção e alegria.

“Sou muito grata a Deus, pois é meu suporte em tudo e sem ele não conseguiria nada. Estou muito feliz! Passei por momentos muito difíceis após o grave acidente, mas consegui dar a volta por cima e hoje comemoro mais uma vitória. Quero agradecer todo apoio e incentivo que recebi da UNG e da minha família”, comemorou.

A coordenadora do Departamento de Esportes da UNG, Lucila Silva, também vibrou e se emocionou com o resultado da atleta. “A história da Melissa traz para todos nós uma grande lição de vida. Nossa aluna superou todas as expectativas e brilhou na competição com um excelente desempenho. Estamos muito felizes pela nossa atleta, que é exemplo de determinação e persistência”, finalizou.

- PUBLICIDADE -