Guarulhos reabre piscinas dos CEUs no sábado e oferece cursos aquáticos à população

Com a aproximação do verão, a partir deste sábado (8) a Prefeitura de Guarulhos reabre para balneário as piscinas dos CEUs da cidade à população. Além disso, os equipamentos também vão disponibilizar cursos aquáticos mediante inscrição. As vagas são limitadas e o início das aulas está previsto para 18 de outubro.

As inscrições para os cursos aquáticos começam a partir da próxima segunda-feira (10). Para participar os interessados, pais ou responsáveis devem efetuar a inscrição no próprio CEU com RG, CPF e comprovante de endereço. A grade de cursos, turmas e unidades está no link bit.ly/cursos_aquaticos. A coordenação é do programa Mais Futuro.

Já os balneários estarão abertos a toda a população aos sábados, das 13h às 16h, e aos domingos e feriados das 10h às 16h. A reabertura inclui as piscinas dos CEUs Bambi, Bonsucesso, Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru, Paraíso-Alvorada, Pimentas e Presidente Dutra.

Para utilizar as piscinas é necessário apresentar a carteirinha do CEU. Crianças de até 12 anos de idade devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Além das piscinas, as unidades oferecem diversas opções de diversão para a comunidade, como playgrounds, ginásios poliesportivos, academias, praças, pista de caminhada, entre outros espaços para a realização de atividades que favorecem a interação social e familiar.

CEUs com cursos aquáticos disponíveis

– CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Pq. Residencial Bambi

Fone: 2408-5402

– CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

– CEU Continental

Rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II

Fone: 2086-1002

– CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jd. Cumbica

Fone: 2412-2771

– CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, 208 – Jd. Ottawa

Fone: 2279-2705

– CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

Fone: 2456-2524

– CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Fone: 2489-3500

– CEU Presidente Dutra

Final da Rua Maria de Paula Motta, Jardim Presidente Dutra

Fone: 2432-8930