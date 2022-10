Sindicato dos Metalúrgicos realiza festa em comemoração ao dia das crianças

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região volta a realizar a tradicional Festa da Criança. A comemoração acontece hoje (12), no Clube de Campo da categoria (Rua Galáxia, 126, Parque Primavera, Guarulhos). É necessário ser sócio pra participar. Nos anos de pandemia a Festa foi suspensa.

Atrações

A festa conta com a distribuição gratuita de pipoca, cachorro-quente, algodão-doce e refrigerante/água. As crianças poderão se divertir em brinquedos como pula-pula, escorregador e piscina de bolinhas, bolha aquática gigante e cabine de fotos. Também vai ter pintura artística, tatuagem de henna e escultura com bexigas.

O presidente do Sindicato Josinaldo José de Barros (Cabeça), presidente do Sindicato, diz: “Devido à pandemia da Covid-19, não pudemos realizar essa grande Festa. Mas agora a alegria está de volta. Participe com sua família”.

Serviço

O evento irá das 10 às 16 horas. Em caso de dúvida, entrar em contato com o Sindicato através do número 2463.5300.