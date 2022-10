Guarulhenses são convocados para campeonato de ginástica acrobática na Colômbia

Os guarulhenses Júlia Conceição Felisbino, de 15 anos, e Rodrigo de Abreu Ribeiro, de 27, foram convocados para o Campeonato Panamericano de Ginástica Acrobática que acontece entre os dias 14 e 20 de novembro, na Colômbia. A partir da seleção, eles deram início a uma corrida para conseguir recursos para a viagem.

Júlia, que entrou para a ginástica acrobática com nove anos, conta que a falta de reconhecimento do esporte faz com que, apesar da paixão, prefira focar profissionalmente em outras áreas, deixando as acrobacias como um hobby do momento. “Eu acredito que a ginástica acrobática seja um dos esportes mais difíceis de praticar, mas é uma pena não ser tão reconhecido. Hoje, para algumas pessoas, se eu comentar sobre elas não vão saber do que se trata, então não é algo que eu penso em seguir profissionalmente, mas é o que sempre será a minha paixão. Eu me encontrei nesse esporte e espero que um dia vire uma modalidade olímpica. Se isso acontecesse talvez eu continuaria, mas não sei se vai alcançar o reconhecimento que nós buscamos um dia”, diz.

Já Ribeiro, que iniciou aos 14, acredita que não seja viável manter a prática da ginástica de maneira profissional, mas fez do esporte parte da sua carreira ainda assim. “Há um tempo eu planejava praticar o esporte para sempre, mas vi que não é como imaginei. O nosso esporte não é tão reconhecido e por isso não dá o dinheiro necessário e para mim não era viável. Fui para um outro lado dele e hoje sou formado em Educação Física e professor infantil de ginástica artística, então, apesar de tudo, eu permaneço nesse meio”, conta.

A prática do esporte, para Júlia, é uma forma de se sentir segura e livre. “Ela me encanta de um jeito diferente. Nunca pratiquei algo que me fizesse tão bem. É um lugar que me sinto segura. A ginástica acrobática engloba muita coisa e você precisa saber de tudo. Precisa de força, flexibilidade, coordenação e ela ensina de um jeito livre. Quando nós estamos passando uma série, é um momento só nosso, da dupla ou do trio, e isso é o que mais me encanta, esse trabalho em equipe, de confiança. Para mim a ginástica é um esporte encantador, que me fez apaixonar de diversas formas”, fala.

O campeonato

O campeonato une ginastas das Américas do Sul, Norte e Central. Júlia, que participa pela primeira vez, mostrou estar ansiosa para viver a experiência. “Essa vai ser a minha primeira competição fora do país e eu estou com bastante expectativas para conseguir participar”, conta.

Ao desembarcar no país, os atletas iniciam o processo de treinamento, com prática de treinos de pódio, feito no tablado oficial do campeonato.

Após serem aprovados na seletiva, que ocorreu no dia 15 de setembro, a dupla deu início a uma série de ações para conseguir recursos financeiros para participar da competição, visto que a federação responsável não custeia os gastos necessários para a viagem.

Para conseguir a verba necessária para custear a passagem, hospedagem, alimentação, taxa de participação, entre outros, Júlia deu início a vendas de bolos de pote, apresentações em vias públicas, além de promover rifas e uma vakinha online. O custo total da dupla é de R$ 20 mil.

Os interessados em ajudá-los a alcançar o montante devem entrar com contato com a mãe da atleta, Gabriela, através do número (11) 95151-3944 para conseguir mais informações sobre a participação nas ações promovidas por Júlia. A dupla pede ainda que o vídeo seja compartilhado para que o alcance seja cada vez maior, aumentando as chances de arrecadação do dinheiro.