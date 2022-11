Curso gratuito de reparação em instalações elétricas residenciais encerra inscrições na segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), receberá até segunda-feira (7) as inscrições para o curso gratuito de reparação em instalações elétricas residenciais. São 15 vagas e os interessados, desde que tenham 18 anos ou mais, devem entrar em contato pelos telefones 2475-9706, 2475-9724 ou 2475-9728, da Secretaria do Trabalho.

O curso irá desenvolver nos alunos as competências que os permitam prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações elétricas residenciais e comerciais, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, segurança e saúde no trabalho.

As aulas acontecerão presencialmente no Senai Paraventi (avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601) das 18h às 22h a partir do dia 16 de novembro até 19 de dezembro.