Guarulhos implementa o uso do pacote Office 365 nos netbooks dos alunos da rede municipal

Para garantir o acesso à tecnologia com mais segurança, modernidade e capacidade de armazenamento, a Secretaria de Educação implementou o uso do pacote Office 365 para os estudantes das Escolas da Prefeitura de Guarulhos. A ferramenta tem como objetivo oferecer uma comunicação oficial e eficaz entre professores e alunos por meio de diversas funcionalidades e vantagens disponíveis.

O sistema foi instalado em todos os netbooks entregues nas unidades escolares da rede pública municipal, ação que integra o Programa de Inclusão Digital (Plug). Com a conta do Office 365 o aluno possui diversos recursos do pacote Microsoft, como o armazenamento em nuvem de 1 terabyte de dados e proteção avançada.

Além disso, desde 2020 os servidores da Secretaria de Educação já utilizam o endereço de e-mail institucional (@educacao.guarulhos.sp.gov.br), o que facilita a comunicação e a confiabilidade das mensagens trocadas diariamente entre os públicos interno e externo, como documentos e comunicados.

“O avanço tecnológico requer um ambiente mais seguro para todos os usuários. Desta forma, a ferramenta padroniza a comunicação via correio eletrônico entre as escolas e departamentos da secretaria com agilidade profissional. Os alunos da rede pública acompanham essa evolução ao utilizar o sistema”, destacou o secretário de Educação, Alex Viterale.

O uso do Office 365 também é destinado aos colaboradores de instituições parceiras, CEUs, Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs), Centros de Incentivo à Leitura (CILs), Centros Municipais de Educação (CMEs) e Conselhos da Educação.

De acordo com José Antonio Rodrigues Junior, diretor de Departamento de Tecnologia da Informação da Educação, a inclusão digital já faz parte da rotina dos estudantes da rede e o software garante uma conexão repleta de benefícios. “O pacote Office 365 possui diferentes aplicativos que ajudam os alunos criar trabalhos incríveis. Uma ferramenta perfeita para ser utilizada durante as aulas com as crianças por meio dos netbooks”.