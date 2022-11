Senac São Paulo promove o 1º Fórum Senac de Sustentabilidade

De 22 a 23 de novembro, o Senac São Paulo realiza o 1º Fórum Senac de Sustentabilidade, idealizado pela sua unidade especialista na área de meio ambiente e sustentabilidade, o Senac Jabaquara, localizada na zona sul da capital paulista. A ação é inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda ONU 2030, e nas práticas que envolvem o ESG para valorizar os negócios, empresas e pessoas. O evento é aberto ao público e acontece no formato híbrido, com atividades presenciais e on-line. Para participar, os interessados devem realizar uma inscrição para a atividade de interesse no site da instituição.

O 1º Fórum Senac de Sustentabilidade compõe a 12° edição da Virada Sustentável, movimento de mobilização para a sustentabilidade que, este ano, desenvolve ações simultâneas pelo Brasil. O evento tem como objetivo discutir o conceito de inovabilidade e apresentar boas práticas de sustentabilidade nas áreas ambiental, social e econômica, promovendo a compreensão dos caminhos que se abrem para o futuro, o papel da educação na contribuição para a sustentabilidade e a consciência do necessário engajamento de todos para que as ações sejam efetivas.

Na ocasião, o público participante contará com uma programação repleta de especialistas no tema, como Rosa Alegria, pioneira do tema futurismo no Brasil, vice-presidente do NEF (Núcleo de Estudos do Futuro) da PUC-SP e representante do Projeto Millennium no Brasil; Letícia Vidica, jornalista que comanda o programa de entrevistas CNN Nosso Mundo e idealizadora do projeto CNN No Plural, que trata de temas de diversidade e inclusão; Ariane Mayer: Head de Inovação Aberta e Sustentabilidade do Grupo Solví Essencis, entre outros.

Outro atrativo da programação serão as oficinas que aproximam os interessados ainda mais das práticas de ESG. Para ampliar o acesso à informação, o evento será realizado no formato presencial e online, com transmissão pelo canal do Senac São Paulo no YouTube.

A diretora do Senac Jabaquara, Camila Fernanda Barboza e Moraes Rodrigues, destaca a importância de eventos como esse que proporcionam espaços para a “construção de conhecimento e para o fomento de práticas sustentáveis por parte de pessoas e empresas”. Camila reforça e destaca “as contribuições da educação para que o tema da sustentabilidade se faça cada vez mais presente em nosso dia a dia e, também, para incentivar o engajamento de todos e todas em ações efetivas nesse sentido”, finaliza.

Confira a programação:

22 de novembro de 2022 – 10h às 21h

10h às 12h – ESG, empreendedorismo e o mundo do trabalho

Roda de conversa:

Vanessa Pinsky, especialista em sustentabilidade e inovação;

Matheus Cardoso, ex-aluno Senac, criador do Moradigna – maior negócio social de habitação do Brasil.

Mediação: Valquiria Rizzo, coordenadora do grupo de Empreendedorismo, Sustentabilidade e Inovação no Senac São Paulo.

15h às 17h – O futuro da sustentabilidade: educação, diversidade e inovação

Roda de conversa com:

Rosa Alegria , pioneira do tema futurismo no Brasil, vice-presidente do NEF (Núcleo de Estudos do Futuro) da PUC-SP e representante do Projeto Millennium no Brasil;

, pioneira do tema futurismo no Brasil, vice-presidente do NEF (Núcleo de Estudos do Futuro) da PUC-SP e representante do Projeto Millennium no Brasil; Letícia Vidica , jornalista que comanda o programa de entrevistas CNN Nosso Mundo e idealizadora do projeto CNN No Plural, que trata de temas de diversidade e inclusão;

, jornalista que comanda o programa de entrevistas CNN Nosso Mundo e idealizadora do projeto CNN No Plural, que trata de temas de diversidade e inclusão; Lucila Sciotti, superintendente de Operações do Senac São Paulo.

Mediação: Eduardo Ehlers, gerente de Comunicação e Relações Institucionais do Senac São Paulo.

19h30 às 21h – Inovação aberta para a sustentabilidade

Painel:

Ariane Mayer : Head de Inovação Aberta e Sustentabilidade do Grupo Solví Essencis;

: Head de Inovação Aberta e Sustentabilidade do Grupo Solví Essencis; Saulo Ricci: Especialista empreendedor em tecnologia da informação em logística reversa e economia circular e CEO da Coletando Soluções.

Mediação: Silene Bueno de Godoy Purificação, coordenadora e professora dos cursos de pós-graduação, no Senac Jabaquara e Consultora no desenvolvimento de cursos e projetos na área ambiental, no Senac São Paulo.

Exposição e Cases Sustentáveis – Painéis virtuais

Exposição de trabalhos de alunos

Instituto “Modefica”?

Startup “Já fui mandioca?”

Exposição Flavia Aranha

23 de novembro de 2022 – 10h às 21h

10h às 12h – Mulheres na Sustentabilidade

Rosa de conversa:

Daniela Rosendo: Pós-doutorada em Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora e Mestra em Filosofia, graduada em Direito com experiência no terceiro setor;

Pós-doutorada em Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora e Mestra em Filosofia, graduada em Direito com experiência no terceiro setor; Fernanda Fowler: Advogada e integrante da Comissão de Meio Ambiente da OAB São José dos Campos. Desenvolve diversos projetos na área da sustentabilidade.

Mediação: Silene Bueno de Godoy Purificação, coordenadora e professora dos cursos de pós-graduação, no SENAC Jabaquara e Consultora no desenvolvimento de cursos e projetos na área ambiental, no SENAC São Paulo.

14h30 às 17h: Oficinas de Sustentabilidade

Sandbox – Caixa de Areia de Realidade Aumentada

Rafael Andinolfi Araujo – monitor de sustentabilidade do Museu Catavento;

Óculos de realidade virtual – imersão no conhecimento

Paulo Krastin – Inventor, pensador e educador, especialista em controle de acesso e na área de informática;

Drones – soluções sustentáveis

Artur Latini – Comandante de Operações Aéreas (Comando de Aviação da Polícia Militar) e docente do Senac Lapa Tito.

19h30 às 21h – ESG by Design

– Palestra: Marcus Maida – Advogado e consultor especialista em ESG e Design.

Serviço

1º Fórum Senac de Sustentabilidade

Data: 22 a 23 de novembro

Horário: das 10h às 21h

Local: Senac Jabaquara (Avenida do Café, 298 – Jabaquara, zona sul em São Paulo)

Inscrições: Senac Jabaquara

Transmissão: Youtube Senac São Paulo