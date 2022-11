General Shopping e Outlets do Brasil une Black Friday e Copa do Mundo com oportunidades especiais

A Black Friday, conhecida por ser uma das datas mais esperadas pelos consumidores, chegou. Os super descontos que acontecem anualmente, na última sexta-feira de novembro, ganharam força no Brasil no ano de 2010, tornando uma tradição se preparar, pesquisar e fazer ótimas compras no final do ano. A data atrai diversos consumidores às lojas físicas e virtuais, buscando por eletrônicos, roupas, eletrodomésticos e por aí vai..

Em 2022, a Black Friday e Copa do Mundo, celebradas e aguardadas no mundo todo, acontecem pela primeira vez ao mesmo tempo. Por isso, a General Shopping e Outlets do Brasil entra em campo com experiências e oportunidades especiais em seus empreendimentos por todo o país nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

Os Shoppings da General, que estão na região de Guarulhos com o Shopping Bonsucesso, Unimart Shopping em Campinas, Parque Shopping Barueri em Barueri e Shopping do Vale em Cachoeirinha — RS, contam com descontos de 30% até 70% nas lojas, além disso, comprando um valor mínimo e cadastrando as notas fiscais no app Gen no mesmo dia, o cliente ganha estacionamento grátis. Confira o regulamento para saber os valores de cada empreendimento.

Já os clientes que adoram marcas nacionais e internacionais em um ambiente open mall, a rede Outlet Premium conta com oportunidades especiais no app Gen, com sorteio de prêmios instantâneos e ativações acontecendo durante o dia todo, além de estacionamento gratuito para aqueles que comprarem o valor mínimo, estipulado em cada empreendimento, e cadastrarem no app Gen no mesmo dia. O público poderá ganhar prêmios como cafeteira elétrica e Echo Dot. A rede atualmente possui 6 unidades, Outlet Premium São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza, e em breve, iniciará as construções do 7° empreendimento, Outlet Premium Imigrantes.

Para participar, confira o regulamento completo disponível no site.