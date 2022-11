Gabriel Sater e Sérgio Reis são atrações no Salesópolis AgroShow

Berço do Rio Tietê e com belezas naturais exuberantes, a Estância Turística de Salesópolis recebe nos dias 2, 3 e 4 de dezembro o Salesópolis AgroShow, evento que reúne shows ao vivo, gastronomia e atrações ‘caipiras’, como leilão, cavalgada e as Olimpíadas do Lenhador. A festa será no Espaço do Targino e entre as atrações confirmadas estão os cantores Gabriel Sater e Sérgio Reis.

A renda será revertida para a Santa Casa local e os ingressos, a partir de R$ 30,00, podem ser adquiridos antecipadamente em kits promocionais nos postos de vendas oficiais em Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Santa Branca, Jacareí e Paraibuna (https://www.salesopolis.sp.gov.br) ou comprados na hora, diretamente na bilheteria.

Com estrutura para receber milhares de pessoas nos três dias de festa, o Salesópolis AgroShow foi idealizado a partir da potência do município do Alto Tietê para o agronegócio e o turismo. A silvicultura -cultivo de eucalipto – é a principal atividade econômica e o turismo ganha espaço a partir dos atrativos naturais e a tradição.

“Nossa cidade preserva as origens caipiras e religiosas e se destaca por inúmeros atrativos, em especial, os naturais. Temos rios, represas e serras que incluem Salesópolis no roteiro do turismo de aventura. No AgroShow vamos dar visibilidade para tradições locais, como as Olimpíadas do Lenhador, fomentar o turismo, fortalecer os produtores e proporcionar diversão para o público”, ressalta o prefeito Vanderlon Gomes.

“E, o principal, apoiar a nossa Santa Casa, que é a principal unidade de saúde de Salesópolis”, acrescenta.

O Espaço do Targino fica na Rua Prefeito Antônio Rodrigues de Camargo, número 85, próximo ao portal da Estância Turística de Salesópolis.

Programação

02/12 (Sexta-feira)

20h00 – Abertura

21h00 – Show com Artistas Locais – Prata da Casa

03/12 (Sábado)

13h00 – Olimpíadas do Lenhador

22h30 – Show com Gabriel Sater

04/12 (Domingo)

10h00 – Cavalgada

12h00 – Leilão

19h00 – Show com Sérgio Reis