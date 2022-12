Guarulhos amplia o quadro de médicos pra fortalecer o atendimento nas UBS

A Prefeitura de Guarulhos está ampliando o número de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A previsão é que isso ocorra nos próximos 30 dias com a contratação emergencial da Organização Social de Saúde (OSS) Beneficência Hospitalar Cesário Lange. Ao todo, 62 médicos de família e outros profissionais como pediatras, ginecologistas e clínicos gerais serão contratados para atendimento nas UBS.

“Essa contratação em massa tornará o atendimento primário mais rápido, já que, com as equipes completas, as unidades farão mais consultas e de forma mais ágil, oferecendo ao usuário um tempo menor de espera”, afirmou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

A OSS contratada também assumirá a gestão do Cemeg Pimentas em todas as especialidades e serviços. Os profissionais da gestão direta serão realocados para outros serviços da rede pública municipal e poderão escolher entre os locais com vagas disponíveis.

Telemedicina

O contrato ainda prevê o atendimento de algumas especialidades por telemedicina, como é o caso das teleconsultas de psiquiatria, dermatologia, endocrinologia e neurologia. A Secretaria da Saúde irá implementar o projeto piloto em nove Unidades Básicas de Saúde.

A consulta será realizada na unidade, que terá um consultório com computador com webcam e um auxiliar de enfermagem para ajudar no atendimento prestado pelo médico a distância. Haverá também uma câmera específica para fotografar lesões de pele em caso de consulta com dermatologista.

“Essa foi a alternativa que encontramos para dar celeridade às demandas de consultas com esses especialistas, que são de difícil contratação”, explicou a diretora do Departamento de Assistência Integral à Saúde, Amanda Loos Agra Takada.