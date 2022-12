Itens curiosos são encontrados nas estações e trens da Via Mobilidade

Imagine que você está reformando seu banheiro e, no meio da obra, lembra que esqueceu a pia nova no transporte público? Ou alguém que “saiu andando” do metrô mesmo tendo esquecido a prótese da perna no trem? Pode parecer impossível, mas acontece!



A Central de Achados e Perdidos (CAP) da Via Mobilidade recebeu mais de 29 mil itens esquecidos pelos passageiros somente neste ano. A concessionária é responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo.



Conheça alguns dos itens achados nos vagões dos trens:

Dentadura

Portas

Escada para grandes alturas

Itens eróticos

Cadeiras

Prótese de perna

Muleta

Panelas

Carrinho de bebê



A campeã dos clientes distraídos foi a linha 5-Lilás, com 10.085 itens esquecidos, 466 a mais do que a linha 8-Diamante e 23 a mais do que a linha 9-Esmeralda.



Mas, não são só os “artigos diferentões” achados na Via Mobilidade. Veja os itens mais encontrados pelo time da Via Mobilidade:

Cartões e bilhetes de transporte (18.383) Documentos pessoais (5.105) Carteiras (2.190)



O que fazer caso você esqueça algum objeto nas linhas da Via Mobilidade



Esqueceu algum objeto em uma das estações da linha 5-Lilás? O CAP fica na Estação Adolfo Pinheiro (Avenida Adolfo Pinheiro, 301) e funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.



Já os passageiros que deixaram seus pertences nas estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda podem retirá-los na Estação Osasco. O acesso ao CAP é pela Praça Antônio Menck, s/nº (Centro) ou pela Rua Erasmo Braga, s/nº (bairro Bonfim).



“É importante que os passageiros estejam sempre atentos e cuidem de seus pertences para evitar que sejam esquecidos nos trens ou nas estações. Sabemos que em momentos de pressa ou desatenção pode se tornar um transtorno para muitos, por isso, nosso time de achados e perdidos armazena e cataloga todos os objetos encontrados”.



Os itens esquecidos ficam armazenados por até 90 dias. Após este período, são encaminhados para doação. Mais informações pelo telefone 0800-770-7106.