Prefeitura alerta para os riscos aos animais de estimação com a queima de fogos

As festas de final de ano vêm tradicionalmente acompanhadas de uma série de dias em que a queima de fogos de artifício é constante, não apenas em 24 e 31 de dezembro, mas também nos dias que precedem e nos posteriores a essas datas. É uma época em que os animais de estimação, principalmente cães e gatos, podem ficar assustados, se machucar e até mesmo morrer.

Não são todos os bichinhos que se assustam, e cães costumam sofrer mais do que gatos. Os cachorros têm um sistema auditivo muito bem desenvolvido, então o som alto tem uma proporção totalmente distinta para esses animais. “Em algumas situações o barulho dos fogos chega a configurar maus-tratos, já que os animais acabam se mutilando pra fugir do forte incômodo, vão para a rua e causam acidentes e até mesmo não conseguem voltar. Muitos acabam morrendo ou desenvolvem pânico quando ouvem os fogos”, explica a diretora do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos, a veterinária Juliana Kopczynski.

Ela recomenda colocar algodão no ouvido do animal para abafar o som, de preferência em um ambiente em que ele não pode se machucar e com a luz baixa para diminuir a tensão inerente ao momento. É importante, ainda, não deixar o pet sozinho nesses momentos para que ele não considere que está em perigo. Além disso, a presença do tutor implica ajuda imediata caso o animal tenha uma crise convulsiva. Fechar portas, janelas e cortinas para abafar o som também é recomendado.

No final de ano há mais abandono, já que as pessoas costumam viajar, o que aumenta a quantidade de animais que vão para a rua, seja porque os tutores não os querem mais ou porque acabam descobrindo uma maneira de fugir ao se verem sozinhos e desesperados.

Legislação

Em janeiro de 2019 o prefeito de Guarulhos, Guti, sancionou a lei 7.684, que dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, bombas, busca-pés, morteiros e outros em logradouros públicos, recintos fechados e ambientes abertos, bem como em áreas públicas e locais privados.

Denúncias sobre a utilização de fogos com estampido podem ser feitas à Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos pelo telefone 153.