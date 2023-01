Cursos de línguas para estudantes da rede estadual de ensino começam em fevereiro

Centros de Estudos de Línguas oferecem aulas de espanhol, inglês, alemão, francês, mandarim, japonês, italiano, libras e português para estrangeiros

As aulas no Centro de Estudo de Línguas (CEL) começam em 3 de fevereiro e os interessados ainda podem se inscrever na Diretoria de Ensino ou unidade do CEL mais próxima. As vagas são remanescentes, então é preciso checar se há disponibilidade na turma escolhida. Também é possível a abertura de novas turmas a depender da demanda de alunos e disponibilidade do professor especialista.

Os cursos são gratuitos e estão disponíveis para alunos do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual; estudantes das redes municipais que tenham aderido aos materiais de apoio ao Currículo Paulista; e estudantes do ensino médio do Centro Paula Souza.

São 167 unidades em todo o Estado, onde é possível aprender espanhol, alemão, japonês, inglês, francês, italiano, mandarim, libras (língua brasileira de sinais) e português (para os estudantes estrangeiros matriculados a partir do 6º ano do ensino fundamental na rede estadual de ensino ou na rede municipal conveniada).

Com aulas semanais, os cursos têm duração de 3 anos, exceto para libras e português para estrangeiros que têm um único nível e duração de um pouco mais de 1 ano.

As aulas incluem material didático moderno e a metodologia objetiva o desenvolvimento da prática oral e do aprofundamento de estudos relacionados com aspectos culturais, sociais e históricos dos idiomas. Além do certificado de conclusão, o desempenho e carga horária do curso são registrados no histórico escolar.

Os profissionais da educação da rede estadual também poderão se inscrever nos cursos, desde que seja em vagas remanescentes, ou se inscrever em cursos de idiomas a serem ofertados pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (Efape).