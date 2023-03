Prefeitura celebra o Mês da Mulher com a entrega de certificados de cursos e palestras

A Prefeitura de Guarulhos celebra na próxima quarta-feira (8) o Dia Internacional da Mulher com o evento “Mulheres de Atitude: Donas da sua Própria História”, às 9h, no auditório da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo), onde serão entregues os certificado às participantes dos cursos profissionalizantes do projeto De Bem Com a Vida, promovidos pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com o governo federal em 2022.

O evento contará ainda com a palestra Conquistas e Desafios, ministrada pela instrutora de meditação, planejamento estratégico e marketing pessoal Ângela Lessa. Além disso, ao longo do mês a subsecretaria promoverá 25 palestras em seus equipamentos, empresas e espaços públicos sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, empreendedorismo feminino, desafio de ser mãe solo, conquistas femininas na história, entre outros temas. A programação completa pode ser consultada no link https://bit.ly/MulheresAgenda.

Para a subsecretária Verinha Souza, o tema escolhido neste ano destaca a importância do empoderamento e do empreendedorismo da mulher. “Algumas mulheres alcançaram posição de destaque empreendendo no mundo dos negócios, porém todas elas são especiais e dessa forma devem ser tratadas com respeito e equidade”, ressaltou.

8 de março

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, resulta de uma combinação de fatos, lutas e reivindicações femininas por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos, principalmente nos EUA e Europa a partir da segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX.

Nessa data, em 1857, trabalhadores da indústria têxtil de Nova Iorque fizeram greve por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos trabalhistas para as mulheres e foram violentamente reprimidos pela polícia. Em 1908, também em 8 de março, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova Iorque fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 51 anos antes e exigir o voto feminino e o fim do trabalho infantil. Novamente houve repressão policial.

Três anos mais tarde, no dia 25 de março de 1911, 145 trabalhadores, na maioria mulheres, morreram queimados num incêndio de uma fábrica de tecidos nova-iorquina. As mortes ocorreram em função de precárias condições de segurança no local e ocasionaram mudanças nas legislações trabalhistas e de segurança no trabalho, o que resultou em melhoria nas condições laborais para as norte-americanas.

Em 1977 o Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).