Prefeitura inicia a entrega de camisetas aos usuários da Academia na Praça 60+

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quarta-feira (1°) a entrega de camisetas aos usuários dos polos da Academia na Praça 60+. O prefeito Guti, acompanhado do secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, e do subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair, participou da distribuição, na quadra poliesportiva do CEU Continental, de 300 camisetas aos inscritos nos polos Jardim Adriana II, Parque City Las Vegas, praça Ponte Gestal (Jardim Palmira) e no próprio CEU Continental.

“Este é um projeto muito bonito e a camiseta vai dar uma identidade a ele e possibilitar divulgá-lo a outras pessoas. A Academia na Praça 60+ movimenta o corpo, cuida da saúde e previne o adoecimento da turma da melhor idade, possibilitando ainda o encontro com amigos, o que faz o dia render e ficar mais gostoso. É uma ação que faz a diferença na vida de muita gente, levando saúde, bem-estar e o envelhecimento ativo. Temos investido muito nele como uma forma de prevenção para que as pessoas adoeçam menos e tenham mais disposição e saúde”, disse Guti.

O trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso por meio da Academia na Praça 60+ foi lembrado por Mazloum. “Trata-se de uma importante ação de promoção da longevidade com saúde da população idosa”, afirmou o gestor.

Usuária do polo Jardim Adriana II, Lindalva de Deus, de 61 anos, aprovou a iniciativa. “A camiseta foi uma boa ideia, porque é um uniforme e todo mundo pode ver e identificar o projeto, pelo qual me apaixonei porque é ao ar livre e, além de produzir vitamina D (ao tomar sol), as aulas são maravilhosas e os professores nota dez. A gente chega lá triste e volta sorrindo”, disse.

Ela trocou a prática de exercícios físicos em um local pago pela Academia na Praça 60+. “Fui conhecer o projeto e a partir daí nunca mais pisei em outra academia porque ele tem tudo: muitos tipos de dança e cada professor dá um tipo de aula diferente”, contou Lindalva.

Atualmente cerca de duas mil pessoas estão inscritas nos 21 polos do projeto, localizados em diversos bairros, os quais oferecem gratuitamente ao público acima de 60 anos atividades físicas como aulas de ginástica, dança e alongamento, além de recreação e lazer, conduzidas por profissionais de educação física.

Interessados em participar podem consultar os endereços dos polos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.