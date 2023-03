Escola da Prefeitura no Parque Cecap ganha mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

O passeio público em frente à EPG Yujie Hirata, no Parque Cecap, recebeu na terça-feira (28) 15 mudas de ipê-roxo, espécie nativa da Mata Atlântica local. O plantio foi realizado com a participação de professores e de 150 alunos da escola com idades de dois a cinco anos. A ação da Secretaria de Meio Ambiente foi a primeira etapa de arborização do estabelecimento de ensino, que em breve receberá outras 30 mudas em sua área interna.

A atividade contou com a participação do secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, que acompanhou a garotada e colocou as mãos na terra. “O mais interessante deste plantio é que, como a turma é bem jovem, vai poder acompanhar o crescimento das árvores. A participação de crianças nesta fase da vida é de suma importância para a formação de cidadãos com mentalidade de preservação do meio ambiente”, afirmou.

A região em que se encontra a escola beneficiada faz parte do eixo de bairros que compõem as ilhas de calor no município, locais onde houve aumento da temperatura ambiente nos últimos anos. A arborização vai contribuir para a diminuição da temperatura, da poluição sonora e dos alagamentos e para a melhoria da qualidade do ar.